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Канада расширила санкционный список по Беларуси

Канада расширила санкционный список по Беларуси Власти Канады внесли в список санкций по Беларуси девять физических и семь юридических лиц.
Другие страны
9 августа 2023 г. 22:34
Канада расширила санкционный список по Беларуси

Власти Канады внесли в список санкций по Беларуси девять физических и семь юридических лиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канадского МИД.

Из документа следует, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли "объявила о введении санкций в отношении девяти физических лиц и семи юридических лиц". В заявлении утверждается, что ограничения вводятся в связи с "продолжающимися нарушениями прав человека в Беларуси".

В санкционный список включены председатель Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси Иван Эйсмонт, начальник управления профилактики МВД Олег Каразей и еще семь лиц - Алена Литвина, Алексей Талай, Александр Кривец, Владимир Караник, Анна Пушкарева, Сергей и Ольга Шейман.

Кроме того, под ограничения подпали Министерство обороны Беларуси, Внутренние войска МВД Беларуси, холдинг "БелОМО", ООО "Оборонные Инициативы", ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения", компания ATE - Engineering, а также Благотворительный фонд Алексея Талая.

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Версия на азербайджанском языке Kanada Belarusa qarşı sanksiyalar siyahısını genişləndirib

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