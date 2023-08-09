Канада расширила санкционный список по Беларуси

Власти Канады внесли в список санкций по Беларуси девять физических и семь юридических лиц.

Власти Канады внесли в список санкций по Беларуси девять физических и семь юридических лиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канадского МИД.

Из документа следует, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли "объявила о введении санкций в отношении девяти физических лиц и семи юридических лиц". В заявлении утверждается, что ограничения вводятся в связи с "продолжающимися нарушениями прав человека в Беларуси".

В санкционный список включены председатель Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси Иван Эйсмонт, начальник управления профилактики МВД Олег Каразей и еще семь лиц - Алена Литвина, Алексей Талай, Александр Кривец, Владимир Караник, Анна Пушкарева, Сергей и Ольга Шейман.

Кроме того, под ограничения подпали Министерство обороны Беларуси, Внутренние войска МВД Беларуси, холдинг "БелОМО", ООО "Оборонные Инициативы", ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения", компания ATE - Engineering, а также Благотворительный фонд Алексея Талая.