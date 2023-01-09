Канада расширила санкционные списки по Ирану

Власти Канады добавили в санкционные списки по Ирану еще два физических лица и три организации.

Власти Канады добавили в санкционные списки по Ирану еще два физических лица и три организации.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте канадского МИД.

Уточняется, что рестрикции вводятся в связи с имеющими место, по мнению Оттавы, нарушениями прав человека в Иране. В частности, в списках значатся "Наблюдательный совет за прессой" и "Иранская газета".

Ранее Канада на фоне протестов в Иране внесла в экономические санкционные списки десятки физических и юридических лиц Ирана, в том числе членов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). Кроме того, под канадские санкции подпали компании Shahed Aviation Industries и Qods Aviation Industries, которые производят беспилотные летательные аппараты "Шахед" и "Мохаджер-6". Оттава утверждает, что данные компании могут быть причастны к поставкам своей продукции России для использования в войне против Украины.