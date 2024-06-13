Канада расширила санкции в отношении России

Канада расширила список санкций, в который попали на этот раз министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и глава Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Канада расширила список санкций, в который попали на этот раз министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и глава Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении на сайте канадского МИД.

По данным ведомства, в списке также оказались советский хоккеист Владислав Третьяк, ряд российских СМИ, в том числе "Российская газета", и авиакомпания "Победа".

"Санкции нацелены на компании, связанные с обходом санкций, который способствует доступу России к санкционным товарам или доходам от продажи нефти выше установленного G7 потолка цен", - отмечается в сообщении.

Ранее 21 мая Канада ввела санкции против двух граждан России и шести компаний, обвинив их в вовлеченности в передаче оружия РФ из КНДР. 4 июня в санкционные списки за связи с РФ попали 10 граждан Украины.

Канада ведет санкционный список с 2014 года в связи с военным конфликтом России и Украины.