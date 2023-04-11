Канада расширила санкции в отношении России

Канада вводит санкции в отношении 14 физических и 34 юридических лиц из России, в том числе связанных с ЧВК "Вагнер", а также девяти предприятий, имеющих отношение к финансовому сектору Беларуси.

Канада вводит санкции в отношении 14 физических и 34 юридических лиц из России, в том числе связанных с ЧВК "Вагнер", а также девяти предприятий, имеющих отношение к финансовому сектору Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении 14 россиян и 34 организаций, в том числе тех, что связаны с группой "Вагнер", - сказал он.

Кроме того, премьер Канады информировал, что "вводятся санкции против девяти организаций, связанных с финансовым сектором Беларуси". По его словам, Оттава пошла на такой шаг, чтобы "усилить давление" на РФ.

Канада также ввела санкции в отношении главы Республики Татарстан Рустама Минниханова и замминистра обороны РФ Николая Панкова. В санкционный список также включена супруга Минниханова Гульсина и владелец агентства Regnum Сергей Руднов. Помимо этого, канадские власти ввели рестрикции против компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.