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Канада расширила санкции в отношении России

Канада расширила санкции в отношении России Канада расширила российский санкционный список еще на 38 фамилий, а также внесла в него 16 юридических лиц, которые, по утверждению Оттавы, связаны с российской пропагандой.
Другие страны
4 февраля 2023 г. 00:43
Канада расширила санкции в отношении России

Канада расширила российский санкционный список еще на 38 фамилий, а также внесла в него 16 юридических лиц, которые, по утверждению Оттавы, связаны с российской пропагандой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в документе, размещенном на сайте канадского МИД.

В частности, в список вошли журналисты Сергей Брилев, Татьяна Миткова, депутат Госдумы Александр Хинштейн, артисты Олег Газманов, Николай Басков, Полина Гагарина, Михаил Боярский, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова, Дима Билан.

Кроме того, в списках оказались медиагруппа "Россия Сегодня", агентство "РИА Новости", а также несколько организаций, которые, по утверждению Оттавы, связаны с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

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