Канада расширила санкции в отношении России

Канада расширила российский санкционный список еще на 38 фамилий, а также внесла в него 16 юридических лиц, которые, по утверждению Оттавы, связаны с российской пропагандой.
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В частности, в список вошли журналисты Сергей Брилев, Татьяна Миткова, депутат Госдумы Александр Хинштейн, артисты Олег Газманов, Николай Басков, Полина Гагарина, Михаил Боярский, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова, Дима Билан.
Кроме того, в списках оказались медиагруппа "Россия Сегодня", агентство "РИА Новости", а также несколько организаций, которые, по утверждению Оттавы, связаны с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.