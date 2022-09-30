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Канада расширила санкции против России

Канада расширила санкции против России Власти Канады вносят в санкционные списки еще 62 российских физлица и одну организацию оборонного сектора. Об этом во вторник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, выступая на онлайн-саммите "Крымская платформа", передаёт Report со ссылкой на ТА
Другие страны
30 сентября 2022 г. 22:50
Канада расширила санкции против России

Власти Канады вносят в санкционные списки еще 62 российских физлица и одну организацию оборонного сектора. Об этом во вторник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, выступая на онлайн-саммите "Крымская платформа", передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении еще 62 человек и одной организации оборонного сектора [РФ], которые причастны к войне России на Украине", - сказал он. Трюдо при этом подчеркнул, что санкционные действия Оттавы не касаются продовольствия.

По информации канадского МИД, в санкционные списки, в частности, вошли российский концерн "Автоматика" (входит в "Росэлектронику"), а также бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков, его жена Евгения Васильева и двое детей.

По словам Трюдо, Канада также окажет дополнительную помощь таким украинским структурам, как Минобороны и национальная полиция, передав необходимое оборудование и оказав техническую поддержку.

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