Канада расширила санкции против России

Власти Канады вносят в санкционные списки еще 62 российских физлица и одну организацию оборонного сектора. Об этом во вторник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, выступая на онлайн-саммите "Крымская платформа", передаёт Report со ссылкой на ТА

Власти Канады вносят в санкционные списки еще 62 российских физлица и одну организацию оборонного сектора. Об этом во вторник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, выступая на онлайн-саммите "Крымская платформа", передаёт Report со ссылкой на ТАСС.



"Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении еще 62 человек и одной организации оборонного сектора [РФ], которые причастны к войне России на Украине", - сказал он. Трюдо при этом подчеркнул, что санкционные действия Оттавы не касаются продовольствия.

По информации канадского МИД, в санкционные списки, в частности, вошли российский концерн "Автоматика" (входит в "Росэлектронику"), а также бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков, его жена Евгения Васильева и двое детей.

По словам Трюдо, Канада также окажет дополнительную помощь таким украинским структурам, как Минобороны и национальная полиция, передав необходимое оборудование и оказав техническую поддержку.