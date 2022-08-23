Канада расширила санкции в отношении России

Власти Канады вносят в санкционные списки еще 62 российских физлица и одну организацию оборонного сектора.

Власти Канады вносят в санкционные списки еще 62 российских физлица и одну организацию оборонного сектора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, выступая на онлайн-саммите "Крымская платформа".

"Сегодня (23 августа) мы объявляем о новых санкциях в отношении еще 62 человек и одной организации оборонного сектора [РФ], которые причастны к войне России в Украине", - сказал он. Трюдо при этом подчеркнул, что санкционные действия Оттавы не касаются продовольствия.

На сайте канадского МИД пока не опубликован список лиц и название предприятия, которые попали под санкции.

По словам Трюдо, Канада также окажет дополнительную помощь таким украинским структурам, как Минобороны и национальная полиция, передав необходимое оборудование и оказав техническую поддержку.