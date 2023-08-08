Канада расширила санкции против Ирана

Канада во вторник ввела санкции против семи представителей Ирана в рамках тринадцатого пакета ограничительных мер в отношении Тегерана, заявили в правительстве страны.

Канада ввела санкции против семи представителей Ирана в рамках тринадцатого пакета ограничительных мер в отношении Тегерана, заявили в правительстве страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В перечень попавших под санкции лиц включены секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана генерал Али Акбар Ахмадиан, руководитель организации авиационной промышленности Абдолкарим Бани Тарафи, а также исполнительный директор компании Imen Sanat Zaman Fara, которая производит снаряжение для иранских правоохранительных органов, Фатемех Хагшенас.