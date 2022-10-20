Канада расширила санкции против Ирана

Власти Канады добавили в санкционные списки по Ирану еще шесть физических лиц и четыре организации.

Власти Канады добавили в санкционные списки по Ирану еще шесть физических лиц и четыре организации.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.

"В сегодняшнем санкционном списке шесть физических и четыре юридических лиц", - указано в документе. В нем поясняется, что данные лица и организации "способствовали грубым нарушениям прав человека, в том числе в отношении иранских женщин, или участвовали в них и распространяли пропаганду для оправдания репрессий и преследований иранским режимом своих граждан".

В черный список включены, в частности, Совет стражей конституции Ирана, один из командующих Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и бывший глава радиовещательной корпорации Ирана.

Ранее Оттава на фоне протестов в Иране внесла в экономические санкционные списки десятки физических и юридических лиц Ирана, в том числе членов КСИР. Кроме того, еще более 10 тыс. членов КСИР навсегда лишены права въезда на территорию Канады.