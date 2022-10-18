Канада расширила антироссийские санкции

Канада расширила антироссийские санкции и внесла в санкционный список 34 физических лица и одну организацию, которые причастны, по мнению властей, к распространению дезинформации.

Канада расширила антироссийские санкции и внесла в санкционный список 34 физических лица и одну организацию, которые причастны, по мнению властей, к распространению дезинформации.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли, опубликованном на сайте правительства страны.

В санкционные списки внесен телеканал "Звезда", а также российские журналисты, такие как Михаил Леонтьев, Тина Канделаки, Кирилл Клеймёнов, военкор Александр Коц, ведущая Мария Ситтель, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гамов.

Кроме того, под санкции подпали актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов и Владимир Машков, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев.