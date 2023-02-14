Канада призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь

Канада рекомендует своим гражданам немедленно покинуть территорию Беларуси.
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"Способность посольства Канады в Польше предоставлять консульские услуги в Беларуси очень ограничена", - говорится в сообщении.
Гражданам Канады рекомендуют покинуть Беларусь коммерческим транспортом.
Во внешнеполитическом ведомстве также рекомендовали избегать путешествий в Беларусь из-за риска выборочного применения местных законов и войны России против Украины.
Отметим, что ранее с аналогичным предупреждением выступил МИД Франции.