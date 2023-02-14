Канада призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь

Канада рекомендует своим гражданам немедленно покинуть территорию Беларуси.

Канада рекомендует своим гражданам немедленно покинуть территорию Беларуси.

Как передает Report , об этом сообщили в МИД Канады.

"Способность посольства Канады в Польше предоставлять консульские услуги в Беларуси очень ограничена", - говорится в сообщении.

Гражданам Канады рекомендуют покинуть Беларусь коммерческим транспортом.

Во внешнеполитическом ведомстве также рекомендовали избегать путешествий в Беларусь из-за риска выборочного применения местных законов и войны России против Украины.

Отметим, что ранее с аналогичным предупреждением выступил МИД Франции.