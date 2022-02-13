Канада приостановила работу посольства в Украине

Канада приостановила работу своего посольства в Украине на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

Канада приостановила работу своего посольства в Украине на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении министра иностранных дел Мелани Жоли.

"Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное сосредоточением российских войск на границе с Украиной, власти Канады организуют временное представительство во Львове и приостанавливают работу посольства в Киеве", - сообщила глава МИД. По словам Жоли, работа посольства будет возобновлена "как только позволит обстановка с безопасностью в Украине".

Согласно заявлению главы МИД, консульские услуги канадским гражданам на Украине будет оказывать временное диппредставительство во Львове. "Однако наши возможности предоставлять дипломатическую поддержку могут быть резко ограничены", - указывается в заявлении.

В пятницу Жоли призвала канадских граждан немедленно покинуть территорию Украины. Ранее Оттава вывезла из Киева второстепенных сотрудников и все семьи дипломатов.