Канада приостановила финансирование БАПОР из-за подозрений в связях с ХАМАС

Канада приостановила выделение финансирования Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в связи с подозрениями относительно связей некоторых сотрудников этой организации с радикальным движением ХАМАС.

Канада приостановила выделение финансирования Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в связи с подозрениями относительно связей некоторых сотрудников этой организации с радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр по делам международного развития Канады Ахмед Хуссен.

"Канада временно приостановила любое дополнительное финансирование БАПОР, пока оно проводит тщательное расследование", - говорится в заявлении министра на его странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что "Канада по-прежнему глубоко обеспокоена гуманитарным кризисом в секторе Газа и продолжает призывать к быстрой, устойчивой и беспрепятственной доставке необходимой гуманитарной помощи, чтобы она могла добраться до нуждающихся".

"Мы настоятельно призываем все стороны соблюдать международное гуманитарное право", - заявил Хуссен.