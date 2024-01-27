Канада приостановила финансирование БАПОР из-за подозрений в связях с ХАМАС

Канада приостановила выделение финансирования Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в связи с подозрениями относительно связей некоторых сотрудников этой организации с радикальным движением ХАМАС.
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"Канада временно приостановила любое дополнительное финансирование БАПОР, пока оно проводит тщательное расследование", - говорится в заявлении министра на его странице в соцсети Х.
Он подчеркнул, что "Канада по-прежнему глубоко обеспокоена гуманитарным кризисом в секторе Газа и продолжает призывать к быстрой, устойчивой и беспрепятственной доставке необходимой гуманитарной помощи, чтобы она могла добраться до нуждающихся".
"Мы настоятельно призываем все стороны соблюдать международное гуманитарное право", - заявил Хуссен.