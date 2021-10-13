Канада примет 40 тысяч афганских беженцев

Власти Канады собираются принять 40 тыс афганцев, которых эвакуируют Соединенные Штаты и другие страны из Афганистана.

Власти Канады собираются принять 40 тыс афганцев, которых эвакуируют Соединенные Штаты и другие страны из Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо в Twitter.

"Канада примет 40 тыс. (афганских) беженцев, и мы настоятельно призываем другие (государства) активизировать свои усилия по безопасному расселению беженцев (из Афганистана)", - написал он. Трюдо также оставил в сообщении ссылку на правительственный документ, согласно которому Оттава будет принимать не только афганцев и членов их семей, которые во время военной кампании западных стран помогали канадским военнослужащим, но и тех, чей статус соответствует канадским гуманитарным программам.