Канада прекратила поиски обломков сбитого над Юконом объекта

Власти Канады приняли решение прекратить поиски обломков неопознанного летательного объекта, который был сбит силами Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) в канадском регионе Юкон.

Власти Канады приняли решение прекратить поиски обломков неопознанного летательного объекта, который был сбит силами Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) в канадском регионе Юкон.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию (национальная полиция).

В заявлении полиции уточняется, что специалистами был обследован район предполагаемого падения объекта, но "обломков не обнаружено". Кроме того, из-за прошедшего снегопада "Королевская канадская конная полиция прекращает поиски".

На предыдущей неделе НОРАД зарегистрировало три неопознанных объекта, два из которых были сбиты американскими военными в национальном воздушном пространстве, еще один - над территорией Канады. Отмечалось, что все три объекта были намного меньше сбитого ранее китайского аэростата, находились на меньшей высоте и не были внешне схожи с ним.