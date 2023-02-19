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Канада прекратила поиски обломков сбитого над Юконом объекта

Канада прекратила поиски обломков сбитого над Юконом объекта Власти Канады приняли решение прекратить поиски обломков неопознанного летательного объекта, который был сбит силами Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) в канадском регионе Юкон.
Другие страны
19 февраля 2023 г. 04:19
Канада прекратила поиски обломков сбитого над Юконом объекта

Власти Канады приняли решение прекратить поиски обломков неопознанного летательного объекта, который был сбит силами Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) в канадском регионе Юкон.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию (национальная полиция).

В заявлении полиции уточняется, что специалистами был обследован район предполагаемого падения объекта, но "обломков не обнаружено". Кроме того, из-за прошедшего снегопада "Королевская канадская конная полиция прекращает поиски".

На предыдущей неделе НОРАД зарегистрировало три неопознанных объекта, два из которых были сбиты американскими военными в национальном воздушном пространстве, еще один - над территорией Канады. Отмечалось, что все три объекта были намного меньше сбитого ранее китайского аэростата, находились на меньшей высоте и не были внешне схожи с ним.

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Версия на азербайджанском языке Kanada Yukon üzərində vurulmuş obyektin qalıqlarının axtarışını dayandırıb

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