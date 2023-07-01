Канада предупредила своих граждан, путешествующих во Францию

Канада предостерегла своих граждан, которые уже находятся во Франции и тех, кто только собирается ехать в эту страну.

Канада предостерегла своих граждан, которые уже находятся во Франции и тех, кто только собирается ехать в эту страну.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В заявлении, распространенном правительством, путешественников призывают проявлять "высокую степень осторожности" при поездках во Францию, поскольку во французских городах вспыхнули массовые протесты.

"С 27 июня 2023 года проходят демонстрации в знак протеста против насилия со стороны полиции. Дальнейшие демонстрации запланированы в коммуне Нантерр, в Париже и в ряде других городов страны, включая Лион и Тулузу", - говорится в опубликованном предупреждении.

Напомним, что массовые погромы, сопровождающиеся насилием и грабежом магазинов, начались во Франции после того, как 27 июня в Нантере полицейские застрелили 17-летнего водителя. Сотрудник полиции, который произвел выстрел во французского подростка алжирского происхождения, взят под стражу, ведется расследование.