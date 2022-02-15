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Канада предоставит Украине летальное вооружение

Канада предоставит Украине летальное вооружение Власти Канады приняли решение предоставить Украине летальное вооружение на сумму 7,8 млн канадских долларов (6,1 млн долларов США).
Другие страны
15 февраля 2022 г. 04:22
Канада предоставит Украине летальное вооружение

Власти Канады приняли решение предоставить Украине летальное вооружение на сумму 7,8 млн канадских долларов (6,1 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Я одобрил выделение Украине летального вооружения и боеприпасов на сумму 7,8 млн канадских долларов", - сказал он. По его словам, решение было принято после консультаций с украинской стороной.

Ранее канадские власти заявляли лишь о поставках униформы и другого оборудования для украинской армии.

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Версия на азербайджанском языке Kanada Ukraynaya öldürücü silahlar verəcək

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