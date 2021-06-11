Канада предоставит странам 100 млн доз вакцин от коронавируса

Правительство Канады взяло на себя обязательство предоставить 100 млн доз вакцин от нового коронавируса развивающимся странам через международную программу COVAX.

Правительство Канады взяло на себя обязательство предоставить 100 млн доз вакцин от нового коронавируса развивающимся странам через международную программу COVAX.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщил телеканал CBC со ссылкой на высокопоставленный источник в канадской делегации на саммите Группы семи (G7) в Великобритании.

По его данным, официально об этих планах Канады будет объявлено в течение дня.

"На саммите G7 сегодня мы работаем с нашими партнерами, чтобы положить конец пандемии, доставить вакцины по всему миру, улучшить условия жизни для всех и повысить наши амбиции в отношении действий по борьбе с изменением климата", - написал в пятницу в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо.