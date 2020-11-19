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Канада пожертвует излишки вакцины от COVID-19 бедным странам

Канада пожертвует излишки вакцины от COVID-19 бедным странам Власти Канады ведут переговоры с правительствами других государств о предоставлении части зарезервированной для канадцев вакцины от COVID-19 жителям бедных странам.
Другие страны
19 ноября 2020 г. 09:34
Канада пожертвует излишки вакцины от COVID-19 бедным странам
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Власти Канады ведут переговоры с правительствами других государств о предоставлении части зарезервированной для канадцев вакцины от COVID-19 жителям бедных странам.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что страна договорилась о закупке большего количества доз вакцины на душу населения, чем любая другая страна. Канада с населением около 38 млн человек заказала до 414 млн доз вакцины от коронавируса.

Если все из зарезервированных вакцин будут одобрены, то граждане Канады смогут привиться более пяти раз. При этом ожидается, что большинство ранних вакцин потребует введение двух доз.

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