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Канада потратила на поддержку Украины уже $13,6 млрд

Канада потратила на поддержку Украины уже $13,6 млрд Правительство Канады с 2022 года выделило уже порядка 19 млрд канадских долларов ($13,6 млрд) на поддержку Украины.
Другие страны
25 ноября 2024 г. 20:33
Канада потратила на поддержку Украины уже $13,6 млрд

Правительство Канады с 2022 года выделило уже порядка 19 млрд канадских долларов ($13,6 млрд) на поддержку Украины.

Как передает Report со ссылкой на канадские СМИ, об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо на 70-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Монреале.

"Мы нарастили поддержку Украины, потратив с начала текущего конфликта 4,5 млрд канадских долларов ($3,2 млрд) на военные расходы, - сказал премьер-министр. - В общей сложности на поддержку Украины мы выделили уже около 19 млрд канадских долларов".

Говоря о последних военных тратах на нужды Киева, он напомнил, что Оттава профинансировала обучение управлению украинских пилотов истребителями F-16, а также передала зенитный ракетный комплекс NASAMS.

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