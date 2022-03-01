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Канада поставит в Украину противотанковое оружие и запретит импорт нефти из РФ

Канада поставит в Украину противотанковое оружие и запретит импорт нефти из РФ Канада предоставит Украине противотанковое вооружение и модернизированные боеприпасы, а также запретит импорт сырой российской нефти.
Другие страны
1 марта 2022 г. 10:59
Канада поставит в Украину противотанковое оружие и запретит импорт нефти из РФ

Канада предоставит Украине противотанковое вооружение и модернизированные боеприпасы, а также запретит импорт сырой российской нефти.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мы объявляем о намерении полностью запретить импорт сырой нефти из России — это отрасль, которая принесла большую выгоду президенту Путину и его олигархам", - сказал Трюдо.

В то же время Трюдо сообщил, что правительство обратилось к независимому регулятору радиовещания, телевидения и телекоммуникаций с просьбой прекратить вещание в стране российской государственной телекомпании RT. Канадские кабельные операторы ранее заявили, что добровольно откажутся транслировать RT.

В свою очередь министр обороны Анита Ананд заявила, что Канада вскоре отправит в Украину 100 противотанковых систем Carl Gustaf и 2 тыс. ракет.

Канада уже отправила Украине оружие и нелетальное вооружение, а также поддержала ряд санкций, в том числе исключение России из системы международных банковских платежей SWIFT.

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Версия на английском языке Canada to supply anti-tank weapons to Ukraine, ban Russian oil imports

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