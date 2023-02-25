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Канада поставит Украине еще четыре танка Leopard 2

Канада поставит Украине еще четыре танка Leopard 2 Правительство Канады приняло решение передать украинским войскам еще четыре танка Leopard 2. Как передает Report, об этом заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
Другие страны
25 февраля 2023 г. 00:09
Канада поставит Украине еще четыре танка Leopard 2

Правительство Канады приняло решение передать украинским войскам еще четыре танка Leopard 2.

Как передает Report, об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Мы направим четыре дополнительных танка Leopard 2, а также бронированную ремонтно-эвакуационную машину Вооруженным силам Украины", - сказал он.

Помимо этого, Канада также направит в Украину 5 тыс. боеприпасов, добавил Трюдо.

Ранее сообщалось, что у канадской армии есть 112 танков Leopard, из которых 82 являются боевыми машинами, а остальные - тренировочными и вспомогательными.

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Версия на азербайджанском языке Kanada Ukraynaya daha dörd “Leopard 2” tankı verəcək

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