Канада поставит Украине еще четыре танка Leopard 2

Правительство Канады приняло решение передать украинским войскам еще четыре танка Leopard 2. Как передает Report, об этом заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Правительство Канады приняло решение передать украинским войскам еще четыре танка Leopard 2.

Как передает Report, об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Мы направим четыре дополнительных танка Leopard 2, а также бронированную ремонтно-эвакуационную машину Вооруженным силам Украины", - сказал он.

Помимо этого, Канада также направит в Украину 5 тыс. боеприпасов, добавил Трюдо.

Ранее сообщалось, что у канадской армии есть 112 танков Leopard, из которых 82 являются боевыми машинами, а остальные - тренировочными и вспомогательными.