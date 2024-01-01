Канада поставила Украине дополнительные системы NASAMS

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в частности поблагодарил его за поставки дополнительных систем ПВО NASAMS и снарядов к ним.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в частности поблагодарил его за поставки дополнительных систем ПВО NASAMS и снарядов к ним.

Как передает Report, об этом написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

"Я благодарен Джастину за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности, за поставку дополнительных NASAMS - систем и ракет к ним", - отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что договорился с Трюдо об активизации переговоров о гарантиях безопасности для Украины.