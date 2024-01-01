О нас

Канада поставила Украине дополнительные системы NASAMS

Канада поставила Украине дополнительные системы NASAMS Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в частности поблагодарил его за поставки дополнительных систем ПВО NASAMS и снарядов к ним.
Другие страны
1 января 2024 г. 23:31
Канада поставила Украине дополнительные системы NASAMS

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в частности поблагодарил его за поставки дополнительных систем ПВО NASAMS и снарядов к ним.

Как передает Report, об этом написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

"Я благодарен Джастину за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности, за поставку дополнительных NASAMS - систем и ракет к ним", - отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что договорился с Трюдо об активизации переговоров о гарантиях безопасности для Украины.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kanada Ukraynanı əlavə NASAMS sistemləri ilə təchiz edib

Другие новости из категории

Верховный суд Израиля постановил отменить первый закон судебной реформы
Верховный суд Израиля постановил отменить первый закон судебной реформы
1 января 2024 г. 23:14
Парламент Израиля утвердил назначение Исраэля Каца на пост главы МИД
Парламент Израиля утвердил назначение Исраэля Каца на пост главы МИД
1 января 2024 г. 22:12
ООН официально завершила миссию в Мали
ООН официально завершила миссию в Мали
1 января 2024 г. 20:59
В США произошла стрельба во время новогодней вечеринки, есть погибшие
В США произошла стрельба во время новогодней вечеринки, есть погибшие
1 января 2024 г. 19:58
С начала войны в Украине погибли 514 детей
С начала войны в Украине погибли 514 детей
1 января 2024 г. 19:44
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
1 января 2024 г. 18:56
Президент Чехии в новогоднем обращении призвал к принятию евро в стране
Президент Чехии в новогоднем обращении призвал к принятию евро в стране
1 января 2024 г. 18:42
Лауреат Нобелевской премии мира приговорен к сроку за экономическое преступление
Лауреат Нобелевской премии мира приговорен к сроку за экономическое преступление
1 января 2024 г. 17:39
Новогодний фейерверк на севере ОАЭ побил два мировых рекорда
Новогодний фейерверк на севере ОАЭ побил два мировых рекорда
1 января 2024 г. 17:25
Генсек НАТО: Швеция вступит в Альянс к лету 2024 года
Генсек НАТО: Швеция вступит в Альянс к лету 2024 года
1 января 2024 г. 16:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi