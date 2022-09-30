Канада поддержала заявку Украины на вступление в НАТО

Правительство Канады поддерживает заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Правительство Канады поддерживает заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу заявила глава канадского МИД Мелани Жоли на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Наша позиция не изменилась, - сказала она. - Мы верим в политику открытых дверей НАТО, и мы всегда были за Украину в НАТО". "Мы считаем, что Украина должна быть частью НАТО", - подчеркнула министр.

Жоли также заявила, что Оттава продолжит поставлять Киеву вооружения и заниматься обучением украинских военнослужащих, в том числе в сотрудничестве с Великобританией. "Мы продолжим отправлять оружие (Украине)", - сказала она, напомнив также, что до начала военных действий Канада подготовила "30 тыс. украинских солдат".

Отметим, что в пятницу президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке.