Канада поддержала заявку Украины на вступление в НАТО

Правительство Канады поддерживает заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
"Наша позиция не изменилась, - сказала она. - Мы верим в политику открытых дверей НАТО, и мы всегда были за Украину в НАТО". "Мы считаем, что Украина должна быть частью НАТО", - подчеркнула министр.
Жоли также заявила, что Оттава продолжит поставлять Киеву вооружения и заниматься обучением украинских военнослужащих, в том числе в сотрудничестве с Великобританией. "Мы продолжим отправлять оружие (Украине)", - сказала она, напомнив также, что до начала военных действий Канада подготовила "30 тыс. украинских солдат".
Отметим, что в пятницу президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке.