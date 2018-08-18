Канада поддержала санкции США против Мьянмы

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава поддерживает санкции, введенные Вашингтоном в отношении Мьянмы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении министра, опубликованном на официальном сайте правительства Канады.

Ранее министерство финансов США сообщило, что Вашингтон ввел санкции против четырех физических лиц и двух военных подразделений Мьянмы. Санкции введены в соответствии с законом имени Магнитского за нарушение прав человека.

"Канада решительно поддерживает меры, принятые сегодня (в пятницу — ред.) США для санкционирования виновных в совершении зверских преступлений и грубом нарушении человеческих прав рохинджа и других этнических групп в Мьянме", — заявила Фриланд.

По ее словам, Канада намерена продолжить тесное сотрудничество с США и другими партнерами-единомышленниками, чтобы взяться скоординированным образом за происходящий кризис в Мьянме и усилить эффективность целевых санкций.