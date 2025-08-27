Канада планирует продлить присутствие своих военных в Латвии на три года

Канада планирует продлить присутствие своих военных на территории Латвии на три года.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на канадского премьер-министра Марка Карни.
Нынешнее присутствие канадских военных в Латвии было рассчитано до 2026 года. По данным офиса премьера, сейчас в прибалтийской стране находятся 2 тыс. военных из Канады в рамках миссии "по сдерживанию исходящей угрозы от России"
"Премьер Марк Карни объявил, что Канада оставит свои войска в Латвии до 2029 года", - говорится в сообщении телеканала.
Канада планирует к 2026 году разместить в Латвии контингент из 2 200 канадских военнослужащих. Отмечается, что в течение последних двух лет Оттава занимается строительством новой инфраструктуры на базе Адажи недалеко от Риги.