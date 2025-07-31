Канада планирует признать Палестину в сентябре при выполнении ряда условий

Канада планирует признать Палестину в сентябре при выполнении ряда условий

Канада готова признать государственность Палестины в сентябре на 80-й сессии Генассамблеи ООН - при условии, что в Палестине будут проведены выборы, реализованы необходимые реформы, а движение ХАМАС откажется от участия в будущем правительстве и сложит оружие.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

По его словам, Канада всегда будет твердо поддерживать существование Израиля как независимого государства, живущего в мире и безопасности. "Однако путь к прочному миру невозможен без жизнеспособного и стабильного палестинского государства, признающего право Израиля на безопасность", - отметил Карни.

Он также призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников, захваченных 7 октября 2023 года.