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Канада планирует признать Палестину в сентябре при выполнении ряда условий

Канада планирует признать Палестину в сентябре при выполнении ряда условий Канада планирует признать Палестину в сентябре при выполнении ряда условий
Другие страны
31 июля 2025 г. 02:36
Канада планирует признать Палестину в сентябре при выполнении ряда условий

Канада готова признать государственность Палестины в сентябре на 80-й сессии Генассамблеи ООН - при условии, что в Палестине будут проведены выборы, реализованы необходимые реформы, а движение ХАМАС откажется от участия в будущем правительстве и сложит оружие.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

По его словам, Канада всегда будет твердо поддерживать существование Израиля как независимого государства, живущего в мире и безопасности. "Однако путь к прочному миру невозможен без жизнеспособного и стабильного палестинского государства, признающего право Израиля на безопасность", - отметил Карни.

Он также призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников, захваченных 7 октября 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Kanada Fələstini tanımağı planlaşdırır

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