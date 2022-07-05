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Канада первой ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Канада первой ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО Канада стала первой страной-участницей НАТО, которая ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
Другие страны
5 июля 2022 г. 22:23
Канада первой ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Канада стала первой страной-участницей НАТО, которая ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил канадский премьер Джастин Трюдо.

"Сегодня Канада стала первой страной, которая ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Это приближает обе страны к полноправному членству", - отметил он.

По его словам, Оттава решительно поддерживает присоединение скандинавских стран к альянсу.

"Канада полностью уверена в способности Финляндии и Швеции быстро и эффективно интегрироваться в НАТО и внести свой вклад в коллективную оборону Североатлантического альянса. Их членство сделает НАТО сильнее, и мы призываем всех членов НАТО действовать быстро, чтобы завершить свои процессы ратификации, чтобы ограничить возможности для вмешательства со стороны противников", - добавил Трюдо.

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