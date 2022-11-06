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Канада перешла на зимнее время

Канада перешла на зимнее время Канадцы в воскресенье в 02:00 по местному времени (10:00, бакинское время) перешли на зимнее время, переведя стрелки часов на один час назад.
Другие страны
6 ноября 2022 г. 10:28
Канада перешла на зимнее время

Канадцы в воскресенье в 02:00 по местному времени (10:00, бакинское время) перешли на зимнее время, переведя стрелки часов на один час назад.

Разница между Баку и восточной частью Канады, где находится столица Оттава, теперь составляет девять часов.

Традиционно время не меняется почти во всей провинции Саскачеван, в нескольких городах провинций Онтарио и Британская Колумбия, в отдельных восточных районах франкоязычной провинции Квебек, а также на арктическом острове Саутгемптон. Также никогда не переводят назад стрелки на главных часах Канады, расположенных на 92-метровой Башне мира, являющейся частью комплекса зданий парламента в Оттаве. Технические сотрудники парламента объясняют это тем, что старый механизм (башня была открыта в 1922 году) не позволяет часам в буквальном смысле отсчитывать время вспять, поэтому в 2 часа ночи мастера просто останавливают их ход, а спустя 60 минут вновь запускают.

Напомним, что впервые в Канаде на зимнее время перешли в 1908 году в городе Тандер-Бэй (провинция Онтарио). Лишь к концу 1960-х почти все регионы страны стали переводить часы для сохранения продолжительности светового дня. К летнему времени в Канаде вернутся 12 марта 2022 года.

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