Канада передаст Украине свыше 800 многоцелевых БПЛА

Канада передаст украинским военным свыше 800 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) SkyRanger R70.

Канада передаст украинским военным свыше 800 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) SkyRanger R70.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канадского министра национальной обороны Уильяма Блэра.

Стоимость пакета помощи оценивается в 95 млн канадских долларов ($70 млн). Отмечается, что БПЛА могут переносить до 3,5 кг полезной нагрузки, в том числе боеприпасы. Ожидается, что Оттава начнет передавать БПЛА Киеву весной.

На прошлой неделе Блэр информировал, что Оттава выделит 60 млн канадских долларов ($44 млн) на помощь с обеспечением Украины истребителями F-16.