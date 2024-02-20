О нас

Канада передаст Украине свыше 800 многоцелевых БПЛА

Канада передаст Украине свыше 800 многоцелевых БПЛА Канада передаст украинским военным свыше 800 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) SkyRanger R70.
Другие страны
20 февраля 2024 г. 01:10
Канада передаст Украине свыше 800 многоцелевых БПЛА

Канада передаст украинским военным свыше 800 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) SkyRanger R70.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канадского министра национальной обороны Уильяма Блэра.

Стоимость пакета помощи оценивается в 95 млн канадских долларов ($70 млн). Отмечается, что БПЛА могут переносить до 3,5 кг полезной нагрузки, в том числе боеприпасы. Ожидается, что Оттава начнет передавать БПЛА Киеву весной.

На прошлой неделе Блэр информировал, что Оттава выделит 60 млн канадских долларов ($44 млн) на помощь с обеспечением Украины истребителями F-16.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kanada Ukraynaya 800-dən çox dron ianə edəcək

Экслюзивные новости

Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
19 февраля 2024 г. 15:13
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
19 февраля 2024 г. 14:31
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
19 февраля 2024 г. 12:55
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
16 февраля 2024 г. 13:57
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
15 февраля 2024 г. 16:48
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению зеленой экономики
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению "зеленой" экономики
14 февраля 2024 г. 12:41
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
13 февраля 2024 г. 17:29
Министерство: Уральские авиалинии не согласовывали рейс Жуковский-Баку
Министерство: "Уральские авиалинии" не согласовывали рейс Жуковский-Баку
12 февраля 2024 г. 18:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi