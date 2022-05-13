Канада отправит в Латвию генерала и штабных офицеров для укрепления миссии НАТО

Власти Канады приняли решение отправить генерала и шесть штабных офицеров в Латвию для усиления расквартированной в этой стране группировки НАТО.
"Сегодня я очень рад объявить, что мы направим генерала и шесть штабных офицеров в штаб-квартиру North многонациональной дивизии НАТО в (латвийском) Адажи", - сказал он. По его словам, высокопоставленные канадские военнослужащие будут заниматься планированием и координацией действий военных, находящихся в Балтийском регионе. Трюдо отметил, что об этом Оттаву попросила латвийская сторона.
Премьер-министр Канады уточнил, что в настоящее время в Латвии находятся 695 канадских военнослужащих.