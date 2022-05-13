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Канада отправит в Латвию генерала и штабных офицеров для укрепления миссии НАТО

Канада отправит в Латвию генерала и штабных офицеров для укрепления миссии НАТО Власти Канады приняли решение отправить генерала и шесть штабных офицеров в Латвию для усиления расквартированной в этой стране группировки НАТО.
Другие страны
13 мая 2022 г. 08:50
Канада отправит в Латвию генерала и штабных офицеров для укрепления миссии НАТО

Власти Канады приняли решение отправить генерала и шесть штабных офицеров в Латвию для усиления расквартированной в этой стране группировки НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции со своим латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем в Оттаве.

"Сегодня я очень рад объявить, что мы направим генерала и шесть штабных офицеров в штаб-квартиру North многонациональной дивизии НАТО в (латвийском) Адажи", - сказал он. По его словам, высокопоставленные канадские военнослужащие будут заниматься планированием и координацией действий военных, находящихся в Балтийском регионе. Трюдо отметил, что об этом Оттаву попросила латвийская сторона.

Премьер-министр Канады уточнил, что в настоящее время в Латвии находятся 695 канадских военнослужащих.

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Версия на английском языке Canada to deploy officers to NATO headquarters in Latvia
Версия на азербайджанском языке Kanada Latviyada NATO missiyasını gücləndirir

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