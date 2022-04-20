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Канада отправит Украине тяжелую артиллерию

Канада отправит Украине тяжелую артиллерию Власти Канады отправят в Украину крупнокалиберную артиллерию в рамках очередных поставок летальных вооружений этой стране.
Другие страны
20 апреля 2022 г. 06:14
Канада отправит Украине тяжелую артиллерию

Власти Канады отправят в Украину крупнокалиберную артиллерию в рамках очередных поставок летальных вооружений этой стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Канада направит в Украину тяжелую артиллерию. Подробности мы объявим в ближайшие дни", - сказал он.

В начале марта Трюдо объявил, что Канада направит Украине дополнительную военную помощь на сумму 50 млн канадских долларов (на тот момент 38,8 млн долларов США). Пакет помощи, в частности, включал 4,5 тыс. противотанковых гранатометов М-72 и порядка 7,5 тыс. ручных гранат.

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