Канада отменит налог на цифровые услуги для продвижения торговых переговоров с США

Канада приняла решение отменить налог на цифровые услуги для возобновления торговых переговоров с Соединенными Штатами.

Канада приняла решение отменить налог на цифровые услуги для возобновления торговых переговоров с Соединенными Штатами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство финансов Канады.

По данным ведомства, министр финансов страны Франсуа-Филипп Шампань объявил об отмене налога на цифровые услуги "в ожидании взаимовыгодного, всеобъемлющего торгового соглашения с США". Канадский премьер-министр Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились возобновить переговоры "с целью заключения соглашения к 21 июля 2025 года".

Сбор налога, запланированный на 30 июня 2025 года, будет приостановлен, а министр Шампань "вскоре внесет законопроект об отмене Закона о налоге на цифровые услуги". Отмечается, что новое правительство Канады "участвует в сложных переговорах о новом экономическом партнерстве и партнерстве в области безопасности с США, сосредоточенном на получении наилучшей сделки для канадских рабочих и предприятий".