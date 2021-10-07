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Канада обязала госслужащих вакцинироваться от COVID-19

Канада обязала госслужащих вакцинироваться от COVID-19 Служащие федеральных властей Канады, сотрудники полиции и военные, а также лица, путешествующие внутри страны железнодорожным и воздушным транспортом, обязаны вакцинироваться от COVID-19 в течение ближайших двух месяцев, передает Report со ссылкой на "Инт
Другие страны
7 октября 2021 г. 00:27
Канада обязала госслужащих вакцинироваться от COVID-19

Служащие федеральных властей Канады, сотрудники полиции и военные, а также лица, путешествующие внутри страны железнодорожным и воздушным транспортом, обязаны вакцинироваться от COVID-19 в течение ближайших двух месяцев, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Эти ответственные, практические и жесткие шаги. защитят канадцев, предотвратят перегрузку нашей системы здравоохранения, позволят нашим детям продолжить ходить в школу, ускорят восстановление нашей экономики", - заявила вице-премьер Канады Христя Фриланд.

По ее словам, такое решение властей гарантирует, что меньшинство жителей страны, отвергающих вакцинацию от COVID-19, не смогут "саботировать" экономическое восстановление Канады.

По данным СМИ, канадских государственных служащих - около 300 тыс. человек - обязуют вакцинироваться до конца октября, хотя допускается ряд медицинских исключений. Всех прочих служащих, кто не пройдет курс вакцинации до истечения октября, отправят в отпуск без сохранения жалования. В свою очередь лица от 12 лет, кто путешествует по Канаде по железным дорогам или воздушным транспортом, должны вакцинироваться до конца ноября.

Более 82% населения Канады в возрасте от 12 лет завершили курс вакцинации, а хотя бы первую дозу вакцины получили 88% жителей.

Всего в Канаде за время пандемии выявили более 1,64 млн случаев заражения коронавирусом. Свыше 28 тыс. инфицированных скончались.

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