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Канада объявила о новой военной помощи Украине в размере 28,9 млн долларов США

Канада объявила о новой военной помощи Украине в размере 28,9 млн долларов США Правительство Канады объявило о новой военной помощи Украине на сумму 39 млн канадских долларов (28,9 млн долларов США).
Другие страны
21 апреля 2023 г. 14:08
Канада объявила о новой военной помощи Украине в размере 28,9 млн долларов США

Правительство Канады объявило о новой военной помощи Украине на сумму 39 млн канадских долларов (28,9 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом в пятницу объявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд в преддверии очередного заседания контактной группы по Украине, которое проходит в Рамштайне

Военная помощь включает в себя 40 снайперских винтовок, 16 радиостанций и пожертвование в фонд НАТО, чтобы помочь Киеву в войне против России.

С начала 2022 года помощь Киеву со стороны Оттавы в различных формах составила около 5 млрд канадских долларов ($3,74 млрд).

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