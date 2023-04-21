Канада объявила о новой военной помощи Украине в размере 28,9 млн долларов США

Правительство Канады объявило о новой военной помощи Украине на сумму 39 млн канадских долларов (28,9 млн долларов США).

Правительство Канады объявило о новой военной помощи Украине на сумму 39 млн канадских долларов (28,9 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом в пятницу объявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд в преддверии очередного заседания контактной группы по Украине, которое проходит в Рамштайне

Военная помощь включает в себя 40 снайперских винтовок, 16 радиостанций и пожертвование в фонд НАТО, чтобы помочь Киеву в войне против России.

С начала 2022 года помощь Киеву со стороны Оттавы в различных формах составила около 5 млрд канадских долларов ($3,74 млрд).