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Канада наращивает поставки стали в США из-за возможного введения пошлин

Канада наращивает поставки стали в США из-за возможного введения пошлин Канадские производители стали готовятся к введению импортных пошлин президентом США Дональдом Трампом, которое может произойти уже в ближайшие выходные. Они решили нарастить поставки стали в США, чтобы успеть получить максимальную прибыль и тем самым смяг
Другие страны
28 января 2025 г. 10:28
Канада наращивает поставки стали в США из-за возможного введения пошлин

Канадские производители стали готовятся к введению импортных пошлин президентом США Дональдом Трампом, которое может произойти уже в ближайшие выходные. Они решили нарастить поставки стали в США, чтобы успеть получить максимальную прибыль и тем самым смягчить последствия потенциальных тарифов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Globe and Mail.

По ее информации, канадские сталелитейные компании также рассматривают возможность приостановки новых инвестиций и изменения ассортимента выпускаемой продукции, чтобы минимизировать возможные финансовые потери. Газета отмечает, что сталелитейная отрасль канадской промышленности сильно зависит от США, поскольку 99% ее продукции экспортируется в эту страну.

Издание напоминает, что Трамп во время своего предыдущего президентского срока уже прибегал к тарифным ограничениям в отношении Канады, что нанесло значительный урон канадским производителям. Так, в 2018 году американский лидер обложил канадскую сталь пошлинами в размере 25%, в результате чего через год общая стоимость канадского экспорта стали упала до самого низкого уровня почти за десятилетие.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на советников Трампа сообщала, что президент США может ввести пошлины в отношении товаров из Мексики и Канады в размере 25% уже 1 февраля. Однако американские инвесторы и политики полагают, что вероятность введения Трампом пошлин уже в эти выходные невелика, поскольку президент США может отказаться от угроз в обмен на уступки. Банк Goldman Sachs на прошлой неделе оценил ее в 20%.

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Версия на азербайджанском языке Kanada gömrük rüsumlarının tətbiqi ehtimalına görə ABŞ-yə polad tədarükünü artırır

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