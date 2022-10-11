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Канада направит в Польшу 40 военных инженеров для обучения украинских военнослужащих

Канада направит в Польшу 40 военных инженеров для обучения украинских военнослужащих Власти Канады направят 40 специалистов из инженерно-саперных войск в Польшу для обучения украинских военных.
Другие страны
11 октября 2022 г. 15:54
Канада направит в Польшу 40 военных инженеров для обучения украинских военнослужащих

Власти Канады направят 40 специалистов из инженерно-саперных войск в Польшу для обучения украинских военных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр обороны страны Анита Ананд, которая находится с визитом в Варшаве.

"В ближайшие недели Канада направит около 40 военных инженеров в Польшу в рамках канадской небоевой операции Unifier для поддержки программы подготовки саперов для сил безопасности Украины под руководством Польши. Канадские вооруженные силы проведут обучение по ряду базовых и продвинутых инженерных навыков, инженерной разведке, использованию взрывчатых веществ для разрушительных работ и разминированию", - говорится в заявлении оборонного ведомства, опубликованном на сайте канадского правительства.

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