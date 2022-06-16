Канада направит Украине 10 стволов для гаубиц M777

Власти Канады приняли решение направить Киеву 10 сменных стволов для 155-миллиметровых гаубиц M777, ранее поставленных западными странами в Украину.

Власти Канады приняли решение направить Киеву 10 сменных стволов для 155-миллиметровых гаубиц M777, ранее поставленных западными странами в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду говорится в заявлении главы канадского Минобороны Аниты Ананд.

Сумма этой военной помощи оценивается в 9 млн канадских долларов (6,96 млн долларов США). Ананд уточнила, что эти поставки станут дополнением к предыдущему пакету помощи украинской армии, когда в конце мая Оттава передала Киеву более 20 тыс снарядов для гаубиц М777. Тот пакет помощи Канада оценила в 98 млн канадских долларов (на тот момент 76,3 млн долларов США).

В заявлении отмечается, что с февраля 2022 года Оттава поставила Украине вооружений на общую сумму 274 млн канадских долларов (211,7 млн долларов США).