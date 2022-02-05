Канада направила в Украину самолет с нелетальным вооружением

Вооруженные силы Канады направили на Украину транспортный самолет с нелетальным вооружением.

Вооруженные силы Канады направили на Украину транспортный самолет с нелетальным вооружением.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении оборонного ведомства североамериканской страны.

"Минувшей ночью (ночь с 3 на 4 февраля - ред.) военно-транспортный самолет ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения для Украины", - сказали в ведомстве.

В Минобороны пояснили, что это связано с недавним заявлением властей Канады о продолжающейся поддержке Киева на фоне ситуации на российско-украинской границе и расширением канадской тренировочной миссии в этой европейской стране Unifier ("Объединитель"). В самолет были загружены, в частности, средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование и оборудование для ведения наблюдения. Также на Украину вылетела группа канадских специалистов, которые должны убедиться, что "украинские силы безопасности должным образом обучены для его обслуживания и использования".