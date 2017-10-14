Канада намерена выделить $1,2 млн МАГАТЭ для проверки ядерной программы Ирана

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Власти Канады выделят 1,5 млн канадских долларов ($1,2 млн) для проверки ядерной программы Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила глава канадского МИД Христя Фриланд.

«Подписанный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) <...> стал важным инструментом для предотвращения угрозы миру и безопасности», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Канады.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о полном соблюдении Ираном ядерной сделки.

В пятницу, 13 октября, американский лидер Дональд Трамп заявил, что США пересмотрели свою стратегию в отношении Ирана и могут расторгнуть ядерную сделку с этой страной в любой момент.