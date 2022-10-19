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Канада намерена усилить военное присутствие в Арктике

Канада намерена усилить военное присутствие в Арктике Канадские военные намерены со временем усилить свое присутствие в Арктике, чтобы иметь возможность проводить различные операции в этом регионе.
Другие страны
19 октября 2022 г. 08:24
Канада намерена усилить военное присутствие в Арктике

Канадские военные намерены со временем усилить свое присутствие в Арктике, чтобы иметь возможность проводить различные операции в этом регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник штаба обороны североамериканской страны генерал Уэйн Эйр на слушаниях в Комитете национальной обороны Палаты представителей (нижней палаты) парламента Канады.

"Готовность (ВС Канады) состоит из четырех компонентов: людей, оборудования, обучения и материально-технического обеспечения. Нам нужно сосредоточиться на всех четырех (компонентах), чтобы иметь возможность проводить операции в Арктике", - сказал он.

Начштаба добавил, что Канаде необходимо продолжать инвестировать в закупку оборудования, которое нужно военным в условиях Крайнего Севера, а также продолжать и постоянно наращивать обучение военных в этом регионе. Генерал утверждал, что лишь постоянное присутствие канадских военных в Арктике может продемонстрировать "потенциальным противникам" возможности Канады в регионе.

При этом Эйр отметил, что в настоящее время у ВС Канады есть проблемы с набором новых рекрутов, но эта проблема решается.

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Версия на азербайджанском языке Kanada Arktikada hərbi mövcudluğunu artırmaq niyyətindədir

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