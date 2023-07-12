Канада намерена поставить Киеву видеокамеры для БПЛА и начать обучать украинских курсантов

Власти Канады намерены в ближайшее время предоставить партию видеокамер для беспилотных летательных аппаратов и начнет обучать украинских курсантов в одном из канадских военных училищ.

Власти Канады намерены в ближайшее время предоставить партию видеокамер для беспилотных летательных аппаратов и начнет обучать украинских курсантов в одном из канадских военных училищ.

Как передает Report , об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо журналистам по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

"Мы обучили уже почти 40 тысяч украинских военных, - сказал глава правительства. - Я сегодня также объявляю, что мы примем украинских курсантов офицерских школ для обучения в Королевском военном колледже Сен-Жан".

Кроме того, Трюдо сообщил, что Канада поставит Украине в ближайшее время видеокамеры для БПЛА, но не привел подробностей.