Канада намерена поставить Киеву видеокамеры для БПЛА и начать обучать украинских курсантов

Власти Канады намерены в ближайшее время предоставить партию видеокамер для беспилотных летательных аппаратов и начнет обучать украинских курсантов в одном из канадских военных училищ.
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"Мы обучили уже почти 40 тысяч украинских военных, - сказал глава правительства. - Я сегодня также объявляю, что мы примем украинских курсантов офицерских школ для обучения в Королевском военном колледже Сен-Жан".
Кроме того, Трюдо сообщил, что Канада поставит Украине в ближайшее время видеокамеры для БПЛА, но не привел подробностей.