О нас

Канада намерена поставить Киеву видеокамеры для БПЛА и начать обучать украинских курсантов

Канада намерена поставить Киеву видеокамеры для БПЛА и начать обучать украинских курсантов Власти Канады намерены в ближайшее время предоставить партию видеокамер для беспилотных летательных аппаратов и начнет обучать украинских курсантов в одном из канадских военных училищ.
Другие страны
12 июля 2023 г. 19:15
Канада намерена поставить Киеву видеокамеры для БПЛА и начать обучать украинских курсантов

Власти Канады намерены в ближайшее время предоставить партию видеокамер для беспилотных летательных аппаратов и начнет обучать украинских курсантов в одном из канадских военных училищ.

Как передает Report, об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо журналистам по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

"Мы обучили уже почти 40 тысяч украинских военных, - сказал глава правительства. - Я сегодня также объявляю, что мы примем украинских курсантов офицерских школ для обучения в Королевском военном колледже Сен-Жан".

Кроме того, Трюдо сообщил, что Канада поставит Украине в ближайшее время видеокамеры для БПЛА, но не привел подробностей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Награждены азербайджанские спортсмены, показавшие высокие результаты на III Европейских играх
Награждены азербайджанские спортсмены, показавшие высокие результаты на III Европейских играх
12 июля 2023 г. 18:29
Председатель комиссии: Достигнуто соглашение временно приостановить эксплуатацию в Союдлю
Председатель комиссии: Достигнуто соглашение временно приостановить эксплуатацию в Союдлю
12 июля 2023 г. 17:09
Президент Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции
Президент Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции
12 июля 2023 г. 14:38
Депутат: Армения пришла к сегодняшней позиции не по своей воле
Депутат: Армения пришла к сегодняшней позиции не по своей воле
12 июля 2023 г. 11:25
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Шушинского и Лачынского районов
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Шушинского и Лачынского районов
12 июля 2023 г. 09:20
Под председательством Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное социально-экономическим итогам полугодия
ФотоПод председательством Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное социально-экономическим итогам полугодия
12 июля 2023 г. 00:56
Ильхам Алиев: Начало добычи с месторождения Абшерон обеспечит высокий уровень нашей энергобезопасности
Ильхам Алиев: Начало добычи с месторождения "Абшерон" обеспечит высокий уровень нашей энергобезопасности
11 июля 2023 г. 20:20
Президент дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
Президент дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
11 июля 2023 г. 20:13
Президент Ильхам Алиев: Нахчыван должен стать зоной зеленой энергии
Президент Ильхам Алиев: Нахчыван должен стать зоной "зеленой" энергии
11 июля 2023 г. 19:39
Президент Азербайджана: Армения нанесла большой урон нашей природе
Президент Азербайджана: Армения нанесла большой урон нашей природе
11 июля 2023 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi