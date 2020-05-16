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Канада начинает первые испытания вакцины от коронавируса

​Канада начинает первые испытания вакцины от коронавируса

Минздрав Канады одобрил проведение первых испытаний вакцины от нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе ежедневного телеобращения к нации.

"Минздрав Канады одобрил первые в стране испытания потенциальной вакцины от коронавируса", - сказал он. По его словам, испытания будут проходить на базе центра вакцинологии Университета Долхаузи (город Галифакс, провинция Новая Шотландия). "Если они будут успешными, то мы будем производить и распространять вакцину в нашей стране", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что 13 мая Трюдо сообщил, что канадские ученые начали проведение серологических тестов, которые позволят выявить в крови людей антитела, способные противостоять коронавирусу.

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