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    Канада начала военные учения в Арктике

    В маневрах задействованы служащие регулярной армии, резервисты и канадские рейнджеры

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Около 2,5 тыс. канадских солдат и офицеров принимают участие в начавшихся военных маневрах в северных, арктических, регионах страны.

    Об этом говорится в сообщении министерства обороны Канады, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    В учениях, которые завершатся в начале марта, задействованы служащие регулярной армии, резервисты и канадские рейнджеры. В маневрах также примут участие военные из Национальной гвардии США, армейских подразделений Новой Зеландии и Польши, но их численность не уточняется.

    "Канадская армия намерена поддерживать и совершенствовать свои оперативные возможности в тяжелых условиях Арктики", - отмечается в коммюнике. Во время маневров также будет отрабатываться взаимодействие между различными военизированными подразделениями и немногочисленными жителями местных северных общин, военные будут повышать навыки выживания в сложных погодных условиях. В ходе учений будут моделироваться различные чрезвычайные ситуации, а также внешние угрозы, требующие оперативного реагирования.

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