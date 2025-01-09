Канада может ввести ответные пошлины на товары из США

Канада рассматривает введение ответных торговых пошлин на американские стальные и керамические изделия, включая унитазы и раковины, а также апельсиновый сок в случае установления избранным президентом США Дональдом Трампом тарифов на канадские товары.

Канада рассматривает введение ответных торговых пошлин на американские стальные и керамические изделия, включая унитазы и раковины, а также апельсиновый сок в случае установления избранным президентом США Дональдом Трампом тарифов на канадские товары.

Как передает Report, об этом сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на неназванный правительственный источник.

"Канада рассматривает введение ответных пошлин на широкий спектр производимых в Америке товаров, включая апельсиновый сок, керамику, например, унитазы и раковины, и некоторые стальные изделия", - говорится в материале издания.

По данным источника, список товаров, на которые предполагается ввести пошлины, еще не окончательный и находится в разработке. Источник также отметил, что власти Канады также рассматривают тарифы на стеклянные изделия, цветы и некоторые изделия из пластмассы.

Премьер Канады Джастин Трюдо 10 декабря заявил, что Оттава ответит, если Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары. Позже премьер канадской провинции Онтарио Дуглас Форд пригрозил отключить подачу электроэнергии в ряд сопредельных штатов США, если Трамп все же введет тарифы.