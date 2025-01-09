О нас

Канада может ввести ответные пошлины на товары из США

Канада может ввести ответные пошлины на товары из США Канада рассматривает введение ответных торговых пошлин на американские стальные и керамические изделия, включая унитазы и раковины, а также апельсиновый сок в случае установления избранным президентом США Дональдом Трампом тарифов на канадские товары.
Другие страны
9 января 2025 г. 12:49
Канада может ввести ответные пошлины на товары из США

Канада рассматривает введение ответных торговых пошлин на американские стальные и керамические изделия, включая унитазы и раковины, а также апельсиновый сок в случае установления избранным президентом США Дональдом Трампом тарифов на канадские товары.

Как передает Report, об этом сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на неназванный правительственный источник.

"Канада рассматривает введение ответных пошлин на широкий спектр производимых в Америке товаров, включая апельсиновый сок, керамику, например, унитазы и раковины, и некоторые стальные изделия", - говорится в материале издания.

По данным источника, список товаров, на которые предполагается ввести пошлины, еще не окончательный и находится в разработке. Источник также отметил, что власти Канады также рассматривают тарифы на стеклянные изделия, цветы и некоторые изделия из пластмассы.

Премьер Канады Джастин Трюдо 10 декабря заявил, что Оттава ответит, если Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары. Позже премьер канадской провинции Онтарио Дуглас Форд пригрозил отключить подачу электроэнергии в ряд сопредельных штатов США, если Трамп все же введет тарифы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ottawa targets raft of US goods for tariffs
Версия на азербайджанском языке Kanada ABŞ mallarına cavab rüsumları tətbiq edə bilər

Экслюзивные новости

МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi