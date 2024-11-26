Канада может увеличить военные расходы при работе с администрацией Трампа

Власти Канады готовы значительно нарастить затраты на оборону, чтобы быстрее начать соответствовать по этим показателям стандартам НАТО, работая с будущей администрацией избранного президента США Дональда Трампа.
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"Они американцы хотят, чтобы мы ускорились, я готов ускориться", - говорится в заявлении.
Глава Минобороны говорил о готовности работать с новой американской администрацией и военно-промышленным комплексом США, чтобы выйти на стандарты НАТО по затратам на оборону в размере 2% ВВП раньше 2032 года. По словам министра обороны, срок до 2032 года - "это слишком долго" для реализации этой цели.
Премьер-министр Джастин Трюдо 25 ноября на 70-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Монреале заявил, что Канада выйдет на натовские стандарты по затратам на оборону уже в ближайшие годы, хотя летом на саммите альянса в Вашингтоне премьер-министр