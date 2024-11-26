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Канада может увеличить военные расходы при работе с администрацией Трампа

Канада может увеличить военные расходы при работе с администрацией Трампа Власти Канады готовы значительно нарастить затраты на оборону, чтобы быстрее начать соответствовать по этим показателям стандартам НАТО, работая с будущей администрацией избранного президента США Дональда Трампа.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 04:19
Канада может увеличить военные расходы при работе с администрацией Трампа

Власти Канады готовы значительно нарастить затраты на оборону, чтобы быстрее начать соответствовать по этим показателям стандартам НАТО, работая с будущей администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CTV, об этом заявил министр национальной обороны североамериканской страны Уильям Блэр.

"Они американцы хотят, чтобы мы ускорились, я готов ускориться", - говорится в заявлении.

Глава Минобороны говорил о готовности работать с новой американской администрацией и военно-промышленным комплексом США, чтобы выйти на стандарты НАТО по затратам на оборону в размере 2% ВВП раньше 2032 года. По словам министра обороны, срок до 2032 года - "это слишком долго" для реализации этой цели.

Премьер-министр Джастин Трюдо 25 ноября на 70-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Монреале заявил, что Канада выйдет на натовские стандарты по затратам на оборону уже в ближайшие годы, хотя летом на саммите альянса в Вашингтоне премьер-министр говорил, что это произойдет не ранее 2032 года. Трюдо тогда добавил, что в ближайшие 20 лет страна потратит на оборонные нужды 73 млрд канадских долларов (на тот момент $53,6 млрд). В апреле правительство Канады заявляло, что Оттава планирует тратить на оборону 1,76% ВВП к 2029 или 2030 году.

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