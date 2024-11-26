Канада может увеличить военные расходы при работе с администрацией Трампа

Власти Канады готовы значительно нарастить затраты на оборону, чтобы быстрее начать соответствовать по этим показателям стандартам НАТО, работая с будущей администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

Власти Канады готовы значительно нарастить затраты на оборону, чтобы быстрее начать соответствовать по этим показателям стандартам НАТО, работая с будущей администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CTV , об этом заявил министр национальной обороны североамериканской страны Уильям Блэр.

"Они американцы хотят, чтобы мы ускорились, я готов ускориться", - говорится в заявлении.

Глава Минобороны говорил о готовности работать с новой американской администрацией и военно-промышленным комплексом США, чтобы выйти на стандарты НАТО по затратам на оборону в размере 2% ВВП раньше 2032 года. По словам министра обороны, срок до 2032 года - "это слишком долго" для реализации этой цели.