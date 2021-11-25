Канада может усилить свой воинский контингент в Украине

Правительство Канады рассматривает различные варианты усиления своего воинского контингента в Украине.

Правительство Канады рассматривает различные варианты усиления своего воинского контингента в Украине.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Globe and Mail в своей электронной версии.

По данным двух ее источников, рассмотрением такого предложения сейчас занимается недавно назначенная на пост министра национальной обороны Канады Анита Ананд. Есть несколько вариантов укрепления действующего контингента: направление в Украину нескольких сотен военнослужащих, переброска в эту страну из Румынии канадских истребителей CF-18, направление в Черное море боевого корабля ВМС Канады. Газета отмечает, что такие инициативы Оттавы связаны с усилением военной активности России у границ Украины.

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier ("Объединитель") проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области. В состав миссии входят примерно 200 канадских военных. В марте 2019 года правительство Канады приняло решение о продлении миссии в Украине до весны 2022 года.