Канада может усилить свой воинский контингент в Украине

Правительство Канады рассматривает различные варианты усиления своего воинского контингента в Украине.
Как передает Report, об этом сообщила газета
По данным двух ее источников, рассмотрением такого предложения сейчас занимается недавно назначенная на пост министра национальной обороны Канады Анита Ананд. Есть несколько вариантов укрепления действующего контингента: направление в Украину нескольких сотен военнослужащих, переброска в эту страну из Румынии канадских истребителей CF-18, направление в Черное море боевого корабля ВМС Канады. Газета отмечает, что такие инициативы Оттавы связаны с усилением военной активности России у границ Украины.
Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier ("Объединитель") проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области. В состав миссии входят примерно 200 канадских военных. В марте 2019 года правительство Канады приняло решение о продлении миссии в Украине до весны 2022 года.