Канада может снизить потолок цен на российскую нефть

10 августа 2025 г. 17:00
Власти Канады намерены снизить потолок цен на российскую нефть до $47,60 за баррель из-за конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны.

"Канада намерена вместе с Евросоюзом и Великобританией <....> еще больше снизить потолок на перевозимую по морю российскую нефть с $60 до $47,60 за баррель", - говорится в заявлении.

Напомним, что Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций, в котором ключевым элементом стал новый потолок цены на российскую нефть - около $47,6 за баррель. Также ЕС ввел ограничения на поставки продукции индийского нефтезавода с долей "Роснефти".

Введенный в рамках нового пакета санкций ЕС против РФ запрет на импорт в страны объединения нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, не затронет США, Канаду, Великобританию, Швейцарию и Норвегию.

Версия на азербайджанском языке Kanada Rusiya neftinin qiymətini aşağı sala bilər

