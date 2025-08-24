О нас

Канада может разместить военные силы в Украине в рамках гарантий безопасности

Другие страны
24 августа 2025 г. 17:37
Канада может разместить военные силы в Украине в рамках гарантий безопасности

Канада не исключает размещения своих военных сил в Украине в рамках гарантий безопасности.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом сегодня заявил премьер-министр Канады Марк Карни на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Он отметил, что за последние 3 года Канада обеспечила профессиональную подготовку 45 тысяч украинских военнослужащих, и это будет продолжаться: "Главной гарантией безопасности Украины является сильная национальная армия. Мы будем активно участвовать в совершенствовании украинской армии и обеспечении ее современным арсеналом. Мы не исключаем размещения военных сил в Украине, если к этой инициативе присоединятся и другие страны коалиции желающих", - добавил он.

Версия на азербайджанском языке Kanada Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanəti çərçivəsində hərbi qüvvələrini yerləşdirə bilər

