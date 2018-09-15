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    Канада может продлить свою военную миссию в Ираке

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Командующий канадской миссией в Ираке генерал Колин Кивер заявил, что Оттава может продлить мандат на пребывание воинского контингента в стране.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявление военнослужащего передает агентство The Canadian Press.

    По словам генерала, правительство Ирака и после разгрома террористической группировки ИГИЛ будет полагаться на Канаду и других своих международных партнеров в деле обеспечения безопасности.

    "Они признают, что им нужна постоянная помощь для обеспечения безопасности и работы по стабилизации и процветания Ирака", - сказал Кивер.

    Генерал отметил, что предложение по продлению текущей канадский миссии в Ираке, рассчитанной до марта 2019 года, может быть направлено минобороны Канады в кабинет премьер-министра Джастина Трюдо уже осенью.

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